ФСБ задержала в Новороссийске готовившего теракт мужчину

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он сам связался с украинскими кураторами.

В Новороссийске сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю задержали мужчину, который готовил террористический акт. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Житель Новороссийска самостоятельно связался с боевиками из проукраинской террористической организации через мессенджер Telegram. После этого злоумышленнику поручили забрать взрывчатку с детонатором из тайника, чтобы использовать ее при подготовке теракта.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину рядом с тайником, в котором находилась взрывчатка, предназначенная для теракта.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 2, за участие в деятельности террористической организации. Уточняется, что теракт готовил 34-летний гражданин Украины.

Ранее на сайте 5-tv.ru сообщалось о предотвращении теракта в Ярославле сотрудниками ФСБ.