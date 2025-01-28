Меньше чем за неделю: специалисты откачали мазут из танкера «Волгонефть-239»

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Уже начата подготовка к утилизации судна.

Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена. Меньше чем за неделю из внутренних резервуаров и кормовой части откачали около полутора тысяч тонн нефтепродуктов.

Водолазы продолжают обследовать фрагменты затонувших судов. Также ежедневно ведется мониторинг береговой линии.

Новые очаги загрязнения не выявляются. Началась подготовка к утилизации танкера, который сел на мель в районе мыса Панагия.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.