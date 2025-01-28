Умер режиссер Александр Анисимов

В возрасте 62 лет умер белорусский режиссер Александр Анисимов

Фото: Министерство культуры Республики Беларусь

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Ему было 62 года.

В возрасте 62 лет умер белорусский режиссер и сценарист Александр Анисимов. Смерть подтвердили представители Министерства культуры Беларуси в своем Telegram-канале.

«Александр Анатольевич вошел в историю белорусского кинематографа как яркий, самобытный мастер игрового и документального кино, чьи фильмы знают и любят зрители разных возрастов», — сказано в сообщении.

Министерство культуры выразило искренние соболезнования родным и близким покойного. На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти режиссера. Александр Анисимов снял такие фильмы, как «Невероятное перемещение», «Следы на воде», «Держись за облака» и «Авантюры Прантиша Вырвича».

Представители ведомства отметили, что лучшие из созданных им фильмов обогатили новейшую историю культуры страны.

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