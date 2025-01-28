«Ее надо притормаживать»: Евгений Алдонин о дочери от Юлии Началовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Новый год Вера предпочла отметить с друзьями.

Российский футболист Евгений Алдонин рассказал, что после поступления в университет его старшая дочь от Юлии Началовой стала постоянно пропадать на учебе. В беседе с VOICE спортсмен заверил, что он счастлив наблюдать, как его ребенок поглощен любимым делом.

Девушку зовут Вера. В прошлом году она закончила школу с золотой медалью и, сдав экзамены на высший балл, поступила во ВГИК. Обучение в мастерской Александра Михайлова — очень яркий период в жизни дочери футболиста. Она посвящает все свое время творчеству и новым друзьям.

«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась. У нее очень-очень сложный график, практически с понедельника по субботу она в постоянном рабочем графике. У меня ощущение такое, что она именно нашла свое призвание. Все-таки поступила с высшим баллом и учится без всяких нареканий», — рассказал Евгений Алдонин.

Новый год девушка тоже встретила вне семейного круга. Футболист не возражал. Он отметил, что Вера уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения о том, с кем проводить время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь покойной звезды Вера Алдонина отметила 18-летие.