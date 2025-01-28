Кейт Миддлтон намерена положить конец вражде в королевской семье

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Главная цель — примирение принцев Гарри и Уильяма.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прошла курс химиотерапии и теперь «отчаянно пытается воссоединиться» с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Миддлтон преследует вполне конкретную цель — наладить отношения в королевской семье. В первую очередь, необходимо примирение между принцами Гарри и Уильямом. До тех пор, пока они не общаются, у Кейт не получится найти общий язык с Меган.

«Если Гарри и Уильям смогут сесть вместе и добиться некоторого прогресса, им четверым будет намного легче, в конечном итоге, сесть и преломить хлеб», — сообщил источник.

Мировоззрение Миддлтон сильно изменилось на фоне ремиссии. Воодушевленная новыми ценностями, она решила: мир в королевской семье станет для народа отличным примером. Принц Гарри отказался вернуться в Лондон. Тогда Кейт заявила, что они с Уильямом готовы приехать в США — это будет жест доброй воли.

«Одна из главных целей Кейт на 2025 год — найти способ наладить отношения между Уильямом и Гарри», — добавил инсайдер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как Кейт Миддлтон удалось избежать облысения после химиотерапии.