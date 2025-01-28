Настоящий российско-китайский фильм: «Красный шелк» выходит на экраны в феврале

Фото, видео: 5-tv.ru

Картина создана при участии «НМГ Кинопрокат».

Десятки миллионов просмотров обещает собрать новая приключенческая российско-китайская картина «Красный шелк», созданная при участии «Национальной Медиа Группы». Фильм выходит на большие экраны уже 20 февраля.

Сюжет перенесет зрителей на 100 лет назад и расскажет о судьбоносных событиях, которые определили будущее Советского Союза и Китая. В работе задействованы и актеры из Поднебесной. Это как раз еще одно направление сотрудничества России и Китая, о котором недавно говорил Владимир Путин. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев рассказывает о кинодружбе двух стран.

Россияне и китайцы вместе встречают Новый год по лунному календарю. К России в Китае отношение особое.

«Наши отношения способствуют созданию баланса сил в мире, усиливают влияние наших стран», — отмечает Фэн Чэньгуан, аспирант Института экологии РУДН.

«Все китайцы, от мала до велика, знают из учебников истории о том, как в 1920-е годы советники из СССР помогали нашим коммунистам осуществить революцию», — добавляет Ван Тинци, аспирант Института экологии РУДН.

Выходящий на экраны фильм «Красный шелк», созданный при участии «Национальной Медиа Группы», как раз про ту эпоху. С художественной точки зрения — это качественный психологический блокбастер.

Местами похоже на «В августе 44-го». Так же завораживает.

Все это очень по-русски. И очень по-китайски. Взаимосвязь. Иначе разве бы президент России Владимир Путин обратил на это внимание?

«Мы с вами в Казани с коллегами из Китая обсуждали возможность совместной работы в области кинематографии. Что там в этом отношении, продвигается?» — спрашивал президент министра культуры.

«Мы говорили как раз о том, что одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года уже в феврале выйдет приключенческая кинолента „Красный шелк“», — рассказала тогда Ольга Любимова.

Те, кто не помнит, вспомнят. А те, кто не успел узнать — узнает про то, какую роль сыграл Советский Союз в становлении нынешнего Китая. Про легендарный Транссиб, про советских военных советников, про съезд китайских коммунистов, прошедший в Подмосковье. Еще много про что.

«1920-е годы — это исток, вообще, наших, так сказать, чувственных отношений. Потому что, помимо политики, есть хорошее понимание, что, если мы живем с соседями — я напомню, что наша совместная граница на более четырех тысяч километров, одна их вообще самых протяженных в мире — лучше с соседями установить хорошие отношения. И что китайцы в 20-х годах, что русские, тогда советские люди, они прекрасно понимали, что лучше дружить, чем воевать», — поясняет директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.

По сценарию китайские коммунисты везут советским по Транссибу важные документы. Исполнено все на хорошем русско-китайском языке.

«Нихао, наши китайские друзья! Благодаря мне они выучили русский мат. Вообще, у нас все было дружно, потому было экстремально», — вспоминает актер Гоша Куценко.

Еще в фильме играют настоящие китайские актеры: привет вот тому голливудскому «какие ваши доказательства», когда русских играли ничего в нас не понимавшие американцы.

«Самое сложное — это когда я прыгнула с горы. Сейчас я могу водить машину, еще я могу стрелять», — перечисляет Чжэн Ханьи, исполнительница главной роли.

В Китае к нашему кино сейчас относятся трепетно. В хитах — «Сталинград», «Вторжение» и да, не поверите, «Три кота». А теперь вот и «Красный шелк» — уже заявлено — в Китае ждут как национальную премьеру.

«Это дорогое, качественное, яркое развлечение для зрителя, тем более, с историческим основанием. Такие вещи могли точно происходить, и они, скорее всего, происходили. И поэтому, с исторической точки зрения, это очень интересно посмотреть», — говорит актер Жаргал Бадмацыренов.

Поедете в Китай — непременно услышите: «Лусский — длуга!» Об этом и кино, собственно. Посмотрите — поймете, почему «русский — друг».

И будем мы распоследними «хунвейбинами», если расскажем, чем фильм кончится. Скоро все узнаете. С 20 февраля — в кинотеатрах.