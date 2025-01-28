В Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства
Партия Миронова предложила разрешить мигрантам работать в полиции
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Так депутаты намерены бороться с этническими преступными сообществами.
Депутаты Госдумы намерены выдвинуть законопроект, в соответствии с которым мигранты в России смогут работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства. С инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду», текст документа оказался в распоряжении «Известий».
Вероятно, так депутаты намерены бороться с распространением влияния в стране этнических преступных сообществ.
«Этнические преступные сообщества, усиленные административными и иными возможностями уполномоченных должностных лиц, представляют угрозу государственной безопасности, связанную, в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями», — сказано в пояснительной записке проекта.
Сейчас попасть на работу в полицию можно независимо от срока давности получения гражданства.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе. Предположительно, бандиты прикрывали группу нелегальных иммигрантов, которые пытались переправиться через реку Рио-Гранде.