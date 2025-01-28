В феврале прибавка к пенсии составит более тысячи рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Сумма будет выплачена в качестве доплаты за прошедшие месяцы.

После индексации в феврале россияне получат прибавку к пенсии. Сумма превысит тысячу рублей и будет выплачена в качестве доплаты за январь и февраль, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин с беседе с aif.ru.

«Дополнительная индексация будет проведена не с 1 февраля, а с 1 января. Январские пенсии выплачены. Соответственно, в феврале на счета пенсионеров будет перечислена не только сумма новой февральской страховой пенсии, но и дополнительная выплата за январь. Средний размер дополнительной прибавки составит примерно 500-600 рублей, а в феврале в среднем получат больше тысячи рублей, так как прибавка будет двойной — за январь и за февраль», — сообщил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 40 соцвыплат проиндексируют в России с 1 февраля. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На 9,5% увеличатся пособия для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, Героев России, Героев Труда и людей с ограниченными возможностями.