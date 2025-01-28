Эксперт оценил вероятность выхода Калифорнии из состава США

Фото: 5-tv.ru

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В штате начался сбор подписей.

Калифорния не сможет покинуть состав США. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru.

«Никакой реальной возможности выхода Калифорнии нет, механизм выхода из американского союза отсутствует. Это не более чем информационный шум, который обсуждают журналисты», — рассказал эксперт.

Накануне в штате начался сбор подписей за выход из состава США. Кампания получила название Calexit. Для того, чтоб быть выдвинутой на референдуме, петиция должна собрать число подписей, равное 50% от количества всех избирателей.

Дудаков не верит, что референдуму о выходе штата суждено состояться. Заинтересованные лица не смогут собрать необходимое количество подписей, ведь большинство американцев не стремятся покинуть состав США.

«Конечно, большое количество демократов недовольно победой нового президента США Дональда Трампа, и они хотели бы показывать ему такую фигу в кармане. Но очень незначительное число американцев готово было бы реально поддержать выход Калифорнии из США», — добавил политолог.

Дудаков отметил, что максимальное количество союзников, на которое могут рассчитывать инициаторы — 15-20% граждан штата. И даже среди них никто не воспринимает всерьез эту идею.

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