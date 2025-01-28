Боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе

Фото: 5-tv.ru

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Преступники прикрывали пытающихся пробраться в страну нелегалов.

Боевики одного из наркокартелей Мексики обстреляли агентов спецпатруля на границе с США. Об этом рассказал корреспондент Fox News Билл Мелугин в соцсетях.

Инцидент произошел вблизи города Фронтон в Техасе. Известно, что предполагаемые члены наркокартеля прикрывали группу нелегальных иммигрантов, которые пытались переправиться через реку Рио-Гранде.

По данным журналиста, пограничники открыли ответный огонь. Сообщается, что жертв ни с той, ни с другой стороны нет, а попытка нелегалов попасть на территорию США провалилась.

Дональд Трамп против нелегальных мигрантов

Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

В США буквально на следующий день после инаугурации Трампа начали массово задерживать нелегальных мигрантов. Операции проводит американская иммиграционная и таможенная полиция. После задержания мигрантов депортируют из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США.