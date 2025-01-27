От растирания спиртом до йодных сеток: самые опасные народные методы лечения детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если вы не хотите причинить вред ребенку, то лучше не использовать эти способы.

Некоторые народные методы лечения могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья, особенно для детей. Об этом рассказала изданию Газета.ру педиатр Елизавета Даутова.

Так, специалист назвала растирание спиртом и уксусной кислотой одним из опасных методов. У детей кожные покровы тоньше, поэтому растирание может привести к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а также к вдыханию паров спирта и уксусной кислоты, что может привести к отравлениям.

Ингаляции горячим паром часто вызывают ожоги дыхательных путей и гиперсекрецию слизи, ухудшая состояние ребенка. Применение сока лимона, чеснока и лука при насморке может привести к аллергической реакции, кровотечениям и ожогам.

Перцовые пластыри, йодные сеточки, горячие банки также могут вызвать ожоги. Соляные пещеры могут привести к бронхоспазму из-за вдыхания мелкодисперсной соли, отмечает Даутова.

Кроме того, при применении травяных настоек важно учитывать возраст ребенка и индивидуальную непереносимость компонентов. Мед же является единственным народным средством с доказательной базой. Однако он, а также имбирь, шалфей, малина, эвкалипт, брусника, солодка, ромашка могут вызывать аллергические реакции и затруднение дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие признаки говорят о нехватке железа.