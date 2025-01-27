«Иногда ради прикола»: актер Кулик об участии в лотереях

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Комик сыграл одну из главных ролей в вышедшей на экраны кинотеатров комедии «Лотерея».

Актер и блогер Евгений Кулик признался, что иногда «ради прикола» участвует в лотереях, но в целом он не поклонник азартных игр.

«Бывало, что ради прикола покупаешь билетик, но нет такого, что я заядлый лудоман (помешанный на азартных играх человек — Прим. ред.) и скупаю билеты пачками», — заявил Кулик в комментарии 5-tv.ru на премьере фильма «Лотерея».

По словам актера, его азарт проявляется в творчестве, но не в финансовых вопросах. Более того, Кулик придерживается мнения, что легкие деньги не могут принести счастья.

«У нас фильм про это. Нет, мне кажется, не могут», — сказал комик.

К слову, своему сыну, который неделю назад появился на свет, Кулик дал имя Лотерей.

«Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал 37-летний актер в соцсети после рождения ребенка.

В вышедшей на экраны комедии «Лотерея», кроме Евгения Кулика, снялись Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова и другие звезды российского кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Евгений Кулик в третий раз стал отцом.