«Спокойно не получится»: Волочкова рассказала, как пройдет свадьба ее дочери

Фото: Instagram*/volochkova_art

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Знаменитость активно включилась в процесс подготовки к торжеству.

Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж за молодого человека по имени Никита, который на четыре года старше ее. Как пишет 7Дней.ru, эпатажная знаменитость полностью одобрила выбор 19-летней Ариадны и активно включилась в подготовку к свадьбе, которая пройдет весной в Петербурге.

«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится. Я хочу помочь им с особняком в Петербурге», — цитирует издание Волочкову.

Все другие расходы, связанные со свадьбой, по словам балерины, должен взять на себя отец Ариадны Игорь Вдовин, у которого дочь жила последние несколько лет. Волочкова считает, что таким образом бизнесмен возместит долг ей самой.

«Поддержку финансовую ей обязан оказывать ее отец. Обязан. Деньгами, квартирами должен помогать отец, забравший в моей жизни все деньги, когда мне они были нужны на воспитание дочери», — заявила знаменитость.

При этом Волочкова считает, что ее бывшему мужу «сейчас не совсем до Ариадны», так как в его новой семье подрастают два маленьких сына.

Недавно экс-балерина Большого театра поделилась тем, что у нее получилось восстановить контакт с родителями, проживающими в Петербурге. При этом звезда посетовала, что ее отец тяжело болен и его состояние очень плохое. После инсульта он уже 17 лет ничего не говорит и не двигается.

Перед Новым годом Волочковой удалось наладить отношения с мамой, которую она винила в собственных проблемах. Знаменитость заверила, что теперь в семье очень хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова на вечеринку в честь своего 49-летия пришла с кольцом на безымянном пальце.

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