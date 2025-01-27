«Он же брат мне»: что объединяет россиян и мексиканцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На этот вопрос ответили представители обеих стран — Александр Петров и Барбара де Рехиль. Актеры вместе сыграли в комедии «Василий».

Российский актер Александр Петров считает, что в семье всегда есть место прощению. Даже предательство такого близкого человека, как брата, можно простить. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru, обсуждая одну из тем, поднимаемых в приключенческой комедии «Василий», где он сыграл главную роль.

«Это сложно в понимании, безусловно. Это нельзя понять, это нужно внутренне почувствовать: «Он же брат мне», — объяснил артист, вспоминая фильм режиссера Алексея Балабанова «Брат-2».

Говоря о своем герое в картине Василии, Александр подчеркивает, что мужчина понимает, что люди меняются, и в то же время осознает, что его брат все равно останется таким, какой он есть. Однако он — это его семья.

Его коллега по фильму мексиканская красавица-актриса Барбара де Рехиль согласилась с Петровым. В ее стране бы тоже простили оступившегося родственника.

«Да, мы бы простили. Мы, мексиканцы, забываем и прощаем», — отметила артистка.

Семейность и всепрощающая любовь — то, что объединило Россию и Мексику. Картина получилась веселой, интереной и глубокой.

Комедия «Василий» рассказывает о скромном учителе ОБЖ Василии и его брате-близнеце Николае, с которым они давно потеряли связь. Василий собирается навестить родственника в Мексике, не предполагая, что за бунтарем охотится мексиканский криминальный картель, да еще и ревнивая красавица Бонита. Таким разным близнецам предстоит узнать друг друга и обрести настоящую семью.

Более подробно о том, приняла ли Мексика Сашу Петрова, почему местные жители мечтали с ним познакомиться, как мужская половина съемочной группы брала себя в руки при появлении на площадке такой красавицы, как Барбара. Почему она появилась впервые перед Сашей с охранником и в окружении овчарок, какие открытия мексиканка сделала в русском языке, почему обожает Россию, а также куда Барбара попросила Сашу Петрова обязательно ее пригласить, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мексиканская звезда Барбара де Рехиль ворвалась на съемки с Сашей Петровым.