Плевок в прошлое. Польша отказалась приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Denzel, Jesco/BPA/dts Nach; 5-tv.ru

Варшава пытается забыть о том, что именно советские солдаты освобождали эту землю.

Еще одна важнейшая дата в мировой истории — сегодня исполняется ровно 80 лет с тех пор, как советские солдаты навсегда погасили печи Освенцима. В Польше сегодня в честь освобождения узников самого известного нацистского лагеря смерти проходят памятные мероприятия.

Обратился к участникам мемориальной церемонии и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что именно воины Красной Армии открыли человечеству правду о преступлениях фашистов и их приспешников, уничтоживших миллионы евреев, русских, поляков — ни в чем неповинных людей. И наш народ будет всегда помнить о том, кто именно сокрушил это тотальное зло.

Однако на Западе эти факты стараются забыть и стереть из истории подвиг советского народа-освободителя. Российских представителей на торжества не пригласили. И на этом фоне странно в Польше выглядела делегация страны, которая сегодня фактически следует примеру нацистов.

О роли красноармейцев во время экскурсий по бывшему лагерю смерти сегодня не упоминают и гиды. Зато сами узники, которым не до политических игр, всё хорошо помнят и правды не скрывают. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Казалось, это место уже ничем нельзя омрачить, но каким же вышел подбор участников юбилейной траурной церемонии в Освенциме. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо еще недавно чествовал нацистов у себя в парламенте, а сегодня, как ни в чем не бывало, пожимает руки бывшим узникам, допуская при этом весьма символичные оговорки.

«Настало время, когда нам, как никогда прежде, нужно напомнить себе о том, что означает фраза «никогда больше», — отметил он.

Еще более сомнителен приезд Зеленского, в стране которого открыто прославляют Степана Бандеру и УПА*и за Волынскую резню так и не извинились перед поляками. Открывая церемонию, президент Дуда и глазом не повел.

Юбилей освобождения, но без участия освободителей. Страны, чьи воины 80 лет назад распахнули эти ворота для узников. Россия сознательно вычеркнута из списка приглашенных гостей. И этот плевок в прошлое — как часть последовательной политики.

Лишь в 2005 году визит на самом высшем уровне. Владимир Путин в числе других лидеров. Вместе с президентом из Москвы тогда прилетели бывшая узница концлагеря Ирина Харина и один из первых советских воинов, вошедших в Освенцим, Иван Мартынушкин. Он жив до сих пор.

После этого наша страна была представлена лишь руководителем администрации президента. Затем статус присутствия понизили до посла РФ в Польше. И вот теперь окончательно свели на нет.

Волна возмущения — по всему миру. С осуждением задолго до юбилея выступил премьер Сербии, в университетской среде Германии отсутствие России назвали международным «скандалом».

А польский журналист Мацей Вишневский в интервью «Известиям» даже не стал подбирать дипломатических выражений, комментируя очередной исторический провал своей страны.

«Это позор для Польши, это стыд для Польши, это очевидный международный скандал. Это то, за что полякам когда-нибудь будет очень стыдно», — сообщил он.

А ведь совместные фотографии именно советских солдат со спасенными узниками в центре мемориального комплекса. 27 января 1945 года они первыми вошли в лагерь, где оставались еще тысячи выживших.

Неслучайно это место называют «фабрикой смерти». Систематические казни были поставлены на поток, самый настоящий конвейер по уничтожению людей.

Свидетелей Освенцима по всему миру уже осталось не так уж и много. Одна из последних живущих в России — Зинаида Ивановна Капустина. В концлагерь попала маленькой девочкой вместе со своей матерью после того, как немцы молниеносно зашли в их белорусскую деревню.

«Нас привезли, поезд остановили, и нас по одному стали выпускать. Сначала шла мама, а потом мы все за ней. И когда нас выпустили, нас чего-то немец стоял со своей тростью, показывал, кому направо, кому налево. Кто попал на левую сторону — мы все живые остались, а кто на правую — никто не вернулся», — рассказала она.

Благодаря солдатам Красной армии они смогли пережить Холокост и выйти через ворота с надписью «Арбайт Махт Фрай» назад, на свободу.

«Один русский солдат наклонился надо мной и улыбнулся. Это было прекрасное чувство. Я открыла глаза и почувствовала внутри себя надежду. Я чувствовала себя свободной. Как будто произошло второе рождение», — поделилась пережившая Освенцим Ева Диамант Шепези.

Запад может хоть каждое 27 января не приглашать делегацию из Москвы. Но можно ли внести правки в достоверную хронику тех страшных дней?

Россия заплатила самую высокую цену за право быть победителем. И это право никакими политическими решениями ни оспорить, ни отменить.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация