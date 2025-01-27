Взятие важной высоты. Как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в Курской области

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Боевики ВСУ, конечно, готовились, что наши пойдут на штурм. Но вряд ли думали, что это будет так молниеносно.

А в курском приграничье российские военные выбили врага из села Николаево-Дарьино. Теперь под нашим контролем трасса на Суджу. Кроме того, село является стратегической высотой, откуда артиллерия может эффективно наносить удары по тылу врага в соседней Сумской области Украины. Важнейшую роль в освобождении Николаева-Дарьина сыграли операторы ударных беспилотников. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Среди руин Николаево-Дарьино виднеется флаг ВДВ. Его в камеру дрона показывают штурмовики-дальневосточники. Населенный пункт освобожден. Бои за него шли почти десять дней.

Операторы FPV-дронов продолжают добивать остатки натовской техники, которую ВСУ здесь бросили. Ударные беспилотники на оптоволокне сыграли важнейшую роль в освобождении села.

«Были перераспределены расчеты непосредственно для выбивания противника с укрытия. С блиндажей, с опорных пунктов, с укрытий в подвалах, которые они оборудовали», — отметил врио начальника службы БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Демон».

Начать эту операцию нашим войскам удалось после освобождения Ольговского леса, бои за который длились несколько месяцев. Начинали движение штурмовики со стороны реки Снагость, и, чтобы подойти ближе к Николаево-Дарьино, пришлось форсировать реку.

«Пешком, просто в воду по шею залазили и выходили. Река Снагость. Надо было ее преодолеть. Притом что группе даже вещи высушить негде было», — сообщил штурмовик с позывным «Кадет».

За рекой было болото, а потом открытый участок, который полностью контролировался дронами. Командование поставило штурмовикам задачу — разбиться по секторам и заходить в село на рассвете малыми группами.

Большинство штурмовиков — добровольцы. Для них это была первая в жизни операция.

«Подхожу ко второй бойнице, и с нее вылазит автомат. Первая мысль была схватить за дуло. Но потом осознание пришло, что он держится за рукоятку и ничего получится. Он начинает стрелять в сторону наших пацанов. Я в момент закидываю за спину ему гранату», — сообщил стрелок с позывным «Шкет».

Такой дерзости противник не ожидал. ВСУ, конечно, готовились, что наши пойдут на штурм, но вряд ли думали, что это будет так молниеносно. В итоге на брошенных позициях, уже привычно, наши штурмовики нашли множество трофеев.

Например, на этих флешках есть важные данные о численности группировки ВСУ в Курской области. Также нашим бойцам удалось достать схему опорного пункта, по которой понятно, как устроена круговая оборона у противника. И книгу выдачи оружия, где записаны все номенклатуры вооружения, которые противник использует. Видим, что листы простреляны.

Освобождение Николаево-Дарьино — это взятие важной высоты. С этого населенного пункта наша артиллерия сможет доставать до тыловых частей ВСУ в Сумской области.

Но самое главное — это то, что теперь российские войска взяли под контроль трассу на Суджу, вдоль которой можно вести наступление на западные окраины главного курского укрепрайона ВСУ. К новой наступательной операции командование уссурийских десантников уже готовится.