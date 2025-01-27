Ида Галич спровоцировала слухи о беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Неужели блогер готовится не только к свадьбе, но и появлению на свет второго ребенка?

Российский блогер Ида Галич появилась на Неделе моды в Париже в эффектном облегающем наряде и вызвала слухи о своей беременности.

Для мероприятия она выбрала черное макси-платье, которое дополнила длинной коричневой шубой. Правда, подписчики обратили внимание на то, как позировала Ида Галич фотографом.

«Так нежно положила руку на животик… Ой, на платье»;

«О, я не одна задалась такой мыслью», — гадают подписчики.

У Галич уже есть четырехлетний сын Лео от первого брака с Аланом Басиевым. Напомним, сейчас блогер готовится стать женой во второй раз. Недавно ее новый возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич — сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич приобрела квартиру в центре Москвы.