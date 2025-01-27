Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Популярные актеры снялись вместе в приключенческой комедии «Василий».

В первый репетиционный день съемок комедии «Василий» мексиканская актриса Барбара де Рехиль приехала на площадку с овчарками, охраной, и собственным телохранителем Луисом. Тогда ее русский коллега Александр Петров понял, что безопасность на съемках в Мексике ему обеспечена. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Все было безопасно. Была мексиканская группа, которая все очень точно понимала, все знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», — отметил Петров, рассказывая о съемках в Мексике, где он и заокеанская красавица сыграли главные роли.

С Мексикой у Александра Петрова связаны только лишь теплые воспоминания. Он всегда мечтал побывать в этой экзотической стране и благодаря участию в приключенческой комедии ему это удалось.

«Очень классный период в моей жизни: какой-то яркий, светлый, творческий, наполненный жизнью. Такая энергия там была. Мне там очень понравилось», — с восхищением рассказал артист.

Первое впечатление Петрова: большая узнаваемость в Мексике. Так он думал в начале. Оказалось, что повышенное внимание местных к актеру было связано не с его популярностью, а с его внешностью.

Для мексиканцев голубоглазый и светловолосый Петров был диковинкой, от которой невозможно было оторвать глаз и объективы камер.

Более подробно о том, приняла ли Мексика Сашу Петрова, почему местные жители мечтали с ним познакомиться, как мужская половина съемочной группы брала себя в руки при появлении на площадке такой красавицы, как Барбара. Почему она появилась впервые перед Сашей с охранником и в окружении овчарок, какие открытия мексиканка сделала в русском языке, почему обожает Россию, а также куда Барбара попросила Сашу Петрова обязательно ее пригласить, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что повлияло на мнение мексиканской звезды Барбары де Рехиль о России.