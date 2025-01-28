«Вы вообще себя видели?»: стилист Омар Байрамов осудил коллег «в люксе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Наличие брендовых вещей — не показатель стильного человека.

Стилист Омар Байрамов выразил недовольство поведением своих коллег за отсутствие чувства такта. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Василий».

«Я в последнее время натыкаюсь в социальных сетях на какие-то вырезки, издержки известных и неизвестных программ моих коллег, которые сидят и рассуждают о моде, критикуют других. Я все время на них смотрю и думаю: „Вы на себя в зеркало вообще смотрели?“ И в основном это бывают мужчины», — высказался эксперт.

По мнению стилиста, унижать других за отсутствие дорогих вещей, имея явные недостатки — низко. Любой фэшн-эксперт должен проявлять понимание ко всем, кто нуждается в помощи. Наличие брендовых вещей — не показатель стильного человека.

«Люди перестают следить за собой. Они прикрывают все свои видимые недостатки дорогущими шмотками и сидят, унижают других лишь посредством того, что они могут на себя надеть дорогие вещи. А мне всегда хочется им сказать: „Ребят, давайте так: во-первых, это не по-мужски сидеть обсуждать девушек, женщин, которые, может, не могут себе позволить выглядеть в люксе. Но при этом, в отличие от вас, они выглядят эстетично, чистенько, красиво, подтянуто, спортивно“. К чему я это говорю? Очень модно следить за собой», — отметил стилист.

По мнению Байрамова, самым главным трендом этого и предыдущих годов является здоровое тело. Именно так можно понять, в каком душевном состоянии находится человек. Нельзя критиковать людей только из-за большего количества возможностей, добавил фэшн-эксперт.

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