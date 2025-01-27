Набрал большинство голосов: как Лукашенко отпразднует победу на выборах

Эйсмонт: Лукашенко не будет отменять работу ради празднования победы на выборах

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Он был переизбран на седьмой президентский срок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет 27 января в рабочем графике и не будет отменять дела ради празднования по случаю переизбрания. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в беседе с изданием Life.ru.

«График у президента сугубо рабочий — мероприятия, телефонные звонки», — сообщила она.

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз. Значительно опережая соперников, он набрал более 86% голосов. Прочие голоса были распределены следующим образом: Сергей Сыранков — 3,21%, Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86% и Александр Хижняк — 1,74%.

Поздравить коллегу с переизбранием решил президент РФ Владимир Путин. Он направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой указал, что победа на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и поддержке народа. Российский лидер отметил, что Лукашенко всегда будет желанным гостем в нашей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах.