Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

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Венгрии, которая грозилась саботировать рестрикции, пообещали гарантии энергобезопасности.

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Европа добивается своего: министры иностранных дел ЕС только что договорились вновь продлить санкции в отношении России», — написала она в Х.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России.

По словам венгерского дипломата, Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, ведущих в страны Евросоюза, потребовав у Украины гарантий «сохранения поставок нефти в ЕС».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что его страна может заблокировать продление европейских санкций против России. Политик считает, что Евросоюзу нужно вовсе отказаться от санкций, так как они не достигли цели и вредят самой Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему угрозы новых американских санкций не способны повлиять на позицию Москвы.