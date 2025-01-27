Атомная подлодка «Архангельск» прибыла в пункт постоянного базирования Северного флота

Фото, видео: пресс-служба Северного флота; 5-tv.ru

Она существенно усилит военный потенциал России в мировом океане.

Новейшая атомная подлодка «Архангельск» прибыла в Мурманскую область в расположение частей Северного флота. Крейсер был спущен на воду в Северодвинске. Чтобы добраться до точки постоянного базирования, он прошёл по льдам Белого и Баренцева морей.

Корабль проекта «Ясень-М» — инновационный, в технических возможностях ему практически нет равных. Крылатые ракеты, которыми оснащена подлодка, способны достичь любых целей: и на суше, и на воде.

«Архангельск» существенно усилит военный потенциал России в мировом океане. В ближайшее время наш военно-морской флот пополнится еще четырьмя суперсовременными подлодками: «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».