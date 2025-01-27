Хабиб исполнил песню «От Волги до Енисея» группы «Любэ»

Фото: Пресс-служба Хабиба

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец признался, что с детства любит творчество легендарного коллектива.

Певец Хабиб исполнил песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея». Хит входит в восьмой студийный альбом группы под названием «Рассея».

«Группу „Любэ“ и все их песни я слушаю с самого раннего детства. Мне очень нравится их творчество, и самая моя любимая песня — это „От Волги до Енисея“. Поэтому я ее и выбрал. Конечно, я дал в ней своего колорита, раздолья и веселья, так как мне нравится драйв этой песни, такой „эх, разгуляй!“ Плюс она такая патриотичная, созвучна мне — я часто катаюсь с гастролями по всей стране, от Волги до Енисея и другим прекрасным местам нашей Родины, расположенным за пределами, обозначенными в песне», — рассказал Хабиб.

Песня появилась в эфире в 2005 году и сразу же столкнулась с волной критики и шуток, ведь география нашей страны куда шире, чем пространство от Волги до Енисея.

«Эти строки — просто поэтическая метафора, ничего больше. Конечно же, и Александр Шаганов, и мы с Игорем Матвиенко прекрасно знаем нашу географию. Художник увидел так, как увидел, и нам понравилось! Это про нашу страну, в которой мы живем и которую искреннее любим», — отметил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-музыкант Гарик Сукачев перепел первую композицию, которая вышла в рамках трибьют-альбома «Любэ».