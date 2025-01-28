Квантовый скачок в карьере: какими были первые опыты звезд на музыкальных конкурсах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Состязания приводят к большому стрессу для человека. Как же избежать подобного состояния?

Все звезды так или иначе начинают свой тернистый путь именно с конкурсов. Так как же проходили их первые состязания, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на «Большой сцене».

На первых музыкальных соревнованиях народную артистку РФ Ларису Долину не оценили по достоинству. Все потому, что на тот момент она работала в ресторане, а это считалось «не престижным».

«Это был 1978 год. Сочи. «Второй Всероссийский конкурс на лучшее исполнение советской песни. Я там получила второе место. Почему не первое? Потому что я работала в ресторане, тогда это считалось не престижным», — делится воспоминаниями артистка.

А вот у Юлианны Карауловы совсем не было никаких ожиданий. Ни на одном конкурсе она не планировала победить. По ее словам, ее целью было получить удовольствие от процесса.

«Музыкальный конкурс мой первый случился, когда мне было лет 10 или 11. Тоже назывался международным. Я тогда выиграла приз зрительских симпатий, который мне вручала Лилия Иванова. <…> Для меня это была тогда большая победа, потому что я ехала, честно говоря, за компанию с ребятами вокалистами. Я сильно волновалась, тем не менее получила удовольствие от процесса», — рассказала певица.

Исполнительница хита «Зачем» призналась, что приходя на «Фабрику звезд», она не планировала покорение новых вершин, ей просто было интересно, как все пройдет и к чему это приведет. Но, дойдя до финала, Караулова поняла, что все-таки хочет одержать победу. Но вот незадача — снова приз зрительских симпатий. Артистка даже пошутила, что это ее участь на любом конкурсе.

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что первым музыкальным состязанием для него был школьный конкурс патриотических песен. По мнению автора хита «Мэрилин Монро», именно эту победу можно считать истоками.

«Первым моим конкурсом был какой-то школьный конкурс патриотических песен. Я играл в составе группы, у нас группа называлась „Тяжелый колесный клуб“. Нам подарили сервиз, мы заняли первое место. Это было очень трогательно. Но случилось недоразумение: один из участников группы попал в изолятор и пришлось сервиз отдать, чтобы его оттуда выпустили», — добавила Колдун.

Артист Родион Газманов убежден, что именно конкурсы помогают оценить свои данные для дальнейшего роста. Он считает, что этот стресс, который испытывали нынешние звезды когда-то, стоит того самого квантового скачка в карьере. Например, сам он с трепетом вспоминает о своем первом музыкальном состязании.

«Я не выиграл. Я дико волновался несмотря на то, что у меня за плечами был уже большой сценический опыт. Поэтому я очень хорошо сейчас представляю, что испытывают участники. Но это очень важная ступенька в жизни каждого музыканта, потому что волнение нужно преодолеть. Нужно преодолеть волнение, страх перед сценой, какие-то зажимы», — делится советами исполнитель.

Правда, не все так трепетно относятся к подобным конкурсам. Та же Этери Бериашвили считает, что ей комфортнее не участвовать в них, а судить. По ее мнению, это слишком большой стресс, который сильно сказывается на здоровье. Он того не стоит, добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Караулова не поддержала Брухунову, высмеявшую девушек с подделками.