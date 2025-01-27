В Филадельфии автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов

Фото: www.globallookpress.com/Gledston Tavares

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Свидетели утверждают, что водитель сделал это намерено.

В Филадельфии в толпу фанатов футбольной команды "Филадельфия Иглз" въехал автомобиль. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на полицию и свидетелей.

Все произошло вечером в районе Норт-Брод и Спринг-Гарден. Группа людей праздновала победу "Иглз" над "Вашингтон Коммандерс" в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) в США.

Один из свидетелей утверждает, что машина въехала на большой скорости в группу, в которой находилось по меньшей мере 30 человек. В результате происшествия в больницу было доставлено несколько пострадавших.

Кроме того, по словам свидетеля, инцидент не был случайностью. Сначала водитель транспортного средства спорил с фанатами. После чего намеренно совершил наезд на толпу. Полиция задержала злоумышленника.

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