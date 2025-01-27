В Башкирии создали первый в России официальный реестр народных целителей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Такие меры помогут контролировать ситуацию с «особыми специалистами».

В Башкирии открыли первый в России официальный реестр травников и костоправов. Об этом сообщили на сайте Минздрава региона.

В документе указаны данные специалистов, которые занимаются различными методами народной медицины. К примеру, траволечение, тибетская пульсотерапия, йога-терапия, костоправство, акупунктура и другие.

Проводить занятия могут те граждане, которые получили соответствующее разрешение от министерства. Оно выдается сроком на пять лет. Вместе с тем, целителю необходимо приложить «представление медицинской профессиональной некоммерческой организации». Специалисты, которые не имеют медицинского образования, должны осуществлять свои практики под контролем врача.

Как подчеркнул первый замруководитель комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев в беседе с изданием «Коммерсантъ», благодаря реестру власти Башкирии сделали шаг к контролю над ситуацией с народными целителями. Но не все регионы могут реализовать такое.

«Здесь нужны опыт и экспертиза. Поэтому требуется федеральная законодательная инициатива. Вопросов, которые предстоит решить в ее рамках, много. Пациент не должен сталкиваться с шарлатанством, с псевдоцелителями, поэтому наш комитет уделяет этому вопросу пристальное внимание», — сказал он.

По его словам, Госдума работает над законодательной инициативой, чтобы урегулировать правовые вопросы. Он отметил, что в этом деле важно придерживаться основного принципа: «Пациент должен получать качественную помощь».

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