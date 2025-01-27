«Слишком много авантюр»: сколько США заработали на войне на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mauricio Campino; 5-tv.ru

Военно-промышленный комплекс заработал для Штатов 320 миллионов долларов.

США получили рекордную прибыль с продаж оружия за счет Украины. Об этом сообщает французское издание Ouest-France со ссылкой на Госдеп. За прошлый год экспорт американских вооружений и техники вырос на 29 процентов. Это принесло Штатам почти 320 миллиардов долларов.

И военно-промышленный комплекс ожидает сохранение темпов прибыли в текущем году. При том, что сама американская армия находится в упадке. Вице-премьер Джей Ди Вэнс заявил о серьезном кризисе комплектования и «ужасном перерасходе средств».

«Мы ввязались в слишком много войн, в которых у нас нет плана победы. Мы ввязались в слишком много авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала. И наш процесс закупок невероятно нарушен», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Тем временем НАТО планирует поставлять ЕС секретные данные о стандартах вооружения. Об этом стало известно Bloomberg. По данным издания, такой шаг нужен альянсу, чтобы привести все нормы к единому виду и укрепить связи с ЕС в рамках наращивания производства. А генсек Марк Рютте прямым текстом призвал союзников «перейти к мышлению военного времени».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство ХАМАС заявило о готовности к переговорам с США.