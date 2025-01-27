«Первые по числу дезертиров»: военнопленный рассказал о самой распиаренной бригаде ВСУ

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

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Подготовка была хорошей лишь на бумаге. В реальности все успехи бригады — всего лишь пиар.

Пленный военнослужащий 155-й бригады ВСУ, которая считалась на Украине образцовой и подготовка которой велась в Европе, рассказал, что на самом деле обучение украинских солдат было пиаром.

«Создание 155-й бригады — это был пиар, потому что основатели 155-й бригады хотели показать, что они могут, что они создали. И прошли отличные учения во Франции. У них всех есть, они лучшие. Но ведь по факту, что оказалось? Выехали на позиции, в частности в Донецк, они на листочке были готовы. А в реальности у них не было много техники», — рассказал военнопленный Вадим Вейкай.

Также пленный рассказал, что едва ли не самая разрекламированная бригада ВСУ оказалась и одним из лидеров по числу дезертиров. С момента создания ее ряды самовольно оставили более полутора тысяч военных. А проблему признали, как на Украине, так и во Франции.

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