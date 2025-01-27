Грозит тюрьма: СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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На знаменитость заведено уголовное дело.

Следственный комитет (СК) объявил рэпера Алишера Моргенштерна* в розыск. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», — пояснил представитель СК.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что оснований для принятия таких мер у следствия нет. По его словам, рэпер не скрывается, его место нахождение известно правоохранительным органам. Сейчас Моргенштерн находится на лечении, о чем сам ранее заявлял публично. Ни Алишер, ни его защита вины во вменяемых знаменитости преступлениях не признают и намерены это доказать.

В 2022 году рэпер был признан Минюстом иноагентом. До этого музыкант уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. В сентябре 2024 года прокуратура Москвы возбудила против Моргенштерна уголовное дело. Рэперу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что имущество Моргенштерна арестовали.

* — признан в РФ иноагентом