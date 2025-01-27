«Купол Донбасса» перехватил 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю

ФСБ по ДНР: над Донецком и Макеевкой перехвачено 165 украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вражеские беспилотники были уничтожены, часть аппаратов разобрали взрывотехники.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» ликвидировала 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за минувшую неделю. Об этом рассказало управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Важный для района водонапорный узел, который обеспечивает подачу воды сразу в несколько районов Донецка, мог быть поврежден вражеским беспилотником самолетного типа с боезарядом. Система перехватила его.

В жилых кварталах Кировского района устранили БПЛА мультироторного типа, оснащенный самодельным взрывным устройством.

В это же время в Киевском районе FPV-дрон проводил разведку, однако в скором времени также был ликвидирован.

Украинские беспилотники были разобраны взрывотехниками ФСБ России и их коллегами из управления МЧС России. Из БПЛА извлекли составные детали, в ближайшем будущем их уничтожат на специализированном полигоне.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три украинских дрона сбиты в небе над Донецком.