«Люди обнимались, целовались»: страна вспоминает день снятия блокады Ленинграда

В этот день, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда

Фото, видео: © РИА Новости/Давид Трахтенберг; 5-tv.ru

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В этот день над Невой гремели не вражеские снаряды, а залпы салюта.

От голода и вражеских обстрелов погибли 630 тысяч жителей Ленинграда. Но, по данным историков, реальное число жертв доходит до полутора миллионов человек. Блокада продолжалась 872 дня. И ровно 81 год назад советские войска полностью освободили город в ходе операции «Январский гром». О победе ленинградцы узнали по радио. Над Невой гремели не вражеские снаряды, а залпы салюта. О том, как Северная столица встречала этот день, рассказывает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

27 января 44-го. Уже две недели, как советские войска освобождают южные пригороды Ленинграда — идет операция «Нева-2». Фашисты бегут из Петергофа, Красного Села, Пушкина. Накануне — из Гатчины. Все эти дни, что под Ленинградом гремит «Январский гром», жители осажденного города ждут то самое сообщение по радио.

«Слушали радио, по радио объявляли, что начались серьезные боевые действия, а 27 января все ожидали очередных сообщений», — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Елена Кан.

«Здесь есть специальные дикторские отметки — на что обратить внимание. Чтобы можно было сделать акценты, все должно было звучать максимально четко», — поясняет Александра Шанявская, заведующая отделом использования документов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Это оригинал текста главного диктора ленинградского радио Михаила Меланеда. Всю блокаду он в прямом эфире сообщал о воздушных тревогах, об изменениях норм хлеба, о событиях на фронте и в городе. Но то выступление — 27 января 44-го — Михаил Меланед считал главным в жизни.

«Преодолевая все трудности и мучения блокады вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для победы все свои силы…» — цитирует речь Александра Шанявская.

«От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас с знаменательным днем великой Победы под Ленинградом», — говорил диктор.

Эфир продолжил Лазарь Маграчев — радиожурналист, голос которого также сопровождал ленинградцев всю блокаду. Это было прямое включение не из студии, а отсюда — со ступеней башни городской думы на переполненном Невском проспекте. На записи слышны голоса ленинградцев:

«От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы».

«Салют я смотрела на набережной у памятника Медный всадник, но пробиться среди толпы поближе к парапету было невозможно. Люди обнимались, целовались…» — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Елена Кан.

872 дня. У каждого второго ленинградца диагноз дистрофия. Из трех миллионов жителей довоенного города салют над Невой увидят едва больше 500 тысяч человек.

«Отец рассказывал, что красивее салюта он не видел в жизни. Пусть они были более пышные — последующие, но это был самый радостный. Не случайно Юрий Воронов писал: „Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут“. Я сам… у меня у самого голос срывается на этих строках. И Ольга Берггольц и, конечно, Вера Инбер писали об этом в своих дневниках», — рассказывает краевед Алексей Ерофеев.

«И тут у меня, профессионального писателя, не хватает слов. Я просто говорю: Ленинград свободен. И в этом все», — писала поэтесса Вера Инбер.