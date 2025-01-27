Советские войска освободили Освенцим 80 лет назад

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Сегодня во всем мире вспоминают жертв Холокоста.

Сегодня во всем мире вспоминают тех, на кого обрушилась беспрецедентная человеческая жестокость. 80 лет назад Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти. Для большинства ворота Освенцима становились дорогой в один в конец. За пять лет существования в концлагере убили почти миллион евреев. А всего за время Холокоста погибли шесть миллионов.

«Наш Холокост начался в 1938 году, когда мне было всего шесть лет. После этого я был в четырех концентрационных лагерях. С тех пор моя жизнь всегда была полна неопределенности и страха. Меня часто спрашивают: „Как вам удалось выжить в такие трудные времена?“ Я всегда отвечаю, что мне просто повезло», — рассказывает переживший Холокост 92-летний Нафтали Фюрст.

«К счастью, мы провели в Освенциме всего несколько дней. У нас не было даже собственной кровати, и мы спали на полу в общей комнате, где было очень много людей. Из-за тесноты нам приходилось прижиматься друг к другу, чтобы найти место для сна. Нацисты производили отбор. Если кого-то из нас находили слабым или неспособным работать, его сразу же увозили в газовую камеру. В то время мы еще не знали, что это означало для нас», — вспоминает узница Освенцима Агнес Дарвас.

Сегодня современные польские власти делают все, чтобы придать забвению подвиг советских героев, которые остановили «фабрику смерти». В 2005 году Владимир Путин посетил памятные мероприятия в Освенциме. Вместе с президентом из Москвы прилетела и бывшая узница Ирина Харина. С тех пор, уровень присутствия нашей страны неуклонно снижали. И в этом году окончательно свели на нет. Накануне российские дипломаты возложили в Освенциме цветы.

Нацисты называли его трудовым лагерем, в действительности это была самая настоящая фабрика… по уничтожению людей.

Не случайно это место называют «фабрикой смерти». Систематические казни были поставлены на поток. Это самый настоящий конвейер по уничтожению людей: вход в газовые камеры и крематорий, где жизнь превращалась в пепел, и деревянные виселицы для показательных расправ — на самом видном месте.

К 80-летию освобождения узников Освенцима ФСБ рассекретила показания одного из надзирателей концлагеря. Попав на службу к немцам, поляк Юзеф Печка издевался над заключенными, избивал их, обрекая на верную гибель. Только за одну ночь его группа отправляла в крематорий до 500 замученных до смерти людей.