Более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Ингушетии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Энергоснабжение восстановлено только частично, работы продолжаются.

В Ингушетии пожар оставил без света свыше 60 тысяч человек. Пламя вспыхнуло на электроподстанции в Сунженском районе.

Огонь быстро потушили. Но работы по восстановлению энергоснабжения ведутся до сих пор. Частично питание уже вернули. Центральная больница пока подключена к резервному источнику.

А 24 января часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА — об этом ранее писал 5-tv.ru. Кроме того, пострадали несколько домовладений.

Мэр города Игорь Куцак уточнил, что в результате падения обломков беспилотника на одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества были отключены здания в районе ряда улиц. Наутро, после обследования пострадавшего района, начались восстановительные работы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.