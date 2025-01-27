Не вспоминают об Освенциме: польский политолог рассказал о непростительной забывчивости Варшавы

Фото: © РИА Новости/Игнатович Ольга

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В стране не отмечают дату освобождения самого жуткого из нацистских концлагерей.

Политика Варшавы такова, что в стране не отмечают дату освобождения нацистского концлагеря Освенцим. Об этом 5-tv.ru рассказал польский журналист и политолог Мацей Вишневский. Помнят о «лагере смерти», уверяет эксперт, лишь в «малочисленной среде» — небольших ассоциациях.

«Это постоянная практика польских властей. Даты, с которыми трудно спорить, просто обходят молчанием… У меня нет слов, честно говоря, но я скажу еще раз: то, что Польша делает со своей памятью, — это позорно, компрометирующе и непростительно», — отметил Вишневский.

Кроме того, политолог поймал на лжи экс-министра иностранных дел страны Гжегожа Схетыну — тот в свое время заявлял, что концентрационный лагерь освобождали украинцы.

«Он знал, что лжет, он знал, что плюет в лицо потомкам тех, кто погиб при освобождении не только Освенцима, но и всей Польши. И он плюет в лицо потомкам узников Освенцима», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила показания надсмотрщика Освенцима.