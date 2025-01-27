Ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны

Фото: Reuters/Karamallah Daher

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В пограничных населенных пунктах были установлены посты.

Военные посты были установлены в населенных пунктах на юге Ливана после ухода оттуда сил Израиля. Об этом говорится на официальном портале Минобороны республики.

«Армия продолжает сопровождать людей, возвращающихся в южные пограничные города, и стоять рядом, исходя из своего национального долга…» — уточнили в силовом ведомстве.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

После длительных взаимных бомбардировок сторонам конфликта все же удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа, оно вступило в силу 19 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше 200 тел нашли под завалами в секторе Газа с начала боевых действий.