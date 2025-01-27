«Каждую ночь 500 тел»: ФСБ рассекретила показания надсмотрщика Освенцима

Фото: www.globallookpress.com

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Поляк Юзеф Печка рассказал на допросе, что ему «хорошо жилось» в концлагере.

ФСБ России рассекретила показания поляка Юзефа Печки, который руководил группой надсмотрщиков в концлагере Освенцим. По его словам, за ночь к крематорию концлагеря подвозили до 500 трупов.

В 1939 году Юзеф Печка попал в немецкий плен. Через два месяца он освободился и получил гражданство Германии, а в 1940 году — три года заключения за уклонение от службы. В концлагере поляк стал надсмотрщиком. На допросе он признался, что мог в любой момент сбежать из Освенцима, однако считал, что ему это не нужно.

«Находясь на службе унтер-капо и капо, не испытывал трудностей лагерной жизни. Наоборот, мне там жилось хорошо, я был начальником и полновластным хозяином над жизнью заключенных», — рассказал Печка.

Надсмотрщик также отмечал, что постоянно избивал заключенных палкой, пока они работали. В качестве оправдания Печка заявлял, что узники делали все «медленно и неохотно».

«Каждую ночь одной только моей группой к крематориям подвозилось от 100 до 500 трупов…» — добавил надсмотрщик.

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