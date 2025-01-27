Подозреваемые в убийстве жителя Владивостока задержаны спустя 30 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МВД России; 5-tv.ru

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Найти беглецов удалось в ходе работы с материалами о преступлениях прошлых лет.

Раскрыто убийство, совершенное во Владивостоке в 1995 году. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Подозреваемых в убийстве определили сразу, но тем удалось скрыться от правосудия. И вот, спустя 30 лет, их нашли.

«Сколько веревочке не виться, а конец будет. Именно эта пословица вспоминается в случаях, когда принцип неотвратимости наказания работает даже не спустя годы, а через несколько десятилетий. Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками региональных подразделений полиции и СК России раскрыли убийство, которое было совершено почти 30 лет назад», — пишет Ирина Волк.

Речь идет о преступлении, совершенном во Владивостоке летом 1995 года. Оперативниками было обнаружено тело 21-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемые нашлись среди знакомых убитого, но они покинули Приморский край. Спустя 30 лет одного из них нашли в Краснодарском крае, а другого — в Хабаровском.

Отыскать беглецов, добавляет Волк, удалось в ходе работы с материалами о преступлениях прошлых лет.

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