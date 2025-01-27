Задержано судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com/Pu Xiaoxu

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Операцию провела прокуратура Швеции. Накануне же премьер-министр Латвии назвала предварительную причину произошедшего.

Прокуратура Швеции задержала судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море», — уточняется в сообщении силовиков.

Меж тем, накануне латвийский премьер Эвика Силиня подтвердила, что, вероятнее всего, кабель был поврежден посредством внешнего воздействия. Ее слова цитирует The Washington Post.

«Мы также определили, что, скорее всего, он был поврежден извне и повреждения довольно значительные», — говорит чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии заявили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Уточняется, что Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) зафиксировал перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд.

Тем временем, европейские СМИ со ссылкой на представителей ряда западных служб безопасности отмечают, что за повреждением подводных кабелей в Балтийском море стоят несчастные случаи, а не российский саботаж, как считают в Европе.