Житель Москвы отправится в тюрьму из-за вождения в нетрезвом виде

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

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Мужчина совершил правонарушение повторно.

Житель Москвы приговорен к реальному тюремному сроку за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством…в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), вновь сел за руль находящегося в его пользовании автомобиля „Фольксваген Пассат“ в состоянии опьянения. Когда автомобиль под его управлением был остановлен правоохранителями на ул. Удальцова, у водителя были выявлены признаки опьянения, что подтвердили результаты проведенного медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь злостный нарушитель отправится в тюрьму, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок год и шесть месяцев. Отбывать его осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после освобождения мужчине нельзя будет садиться за руль в течение двух лет и шести месяцев.

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