Третья попытка: Полина Гагарина эмоционально ответила на вопрос о новом замужестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После развода певица предпочитает умалчивать о личной жизни.

В 2020 году певица Полина Гагарина развелась с известным фотографом Дмитрием Исхаковым. После этого артистка предпочитает не распространяться о личной жизни.

Однако на днях знаменитость, видимо, сделала исключение. Гагарина не прошла мимо вопроса от подписчика в соцсети, интересующего всех ее фанатов. Собирается ли звезда еще раз связать себя узами брака? Певица ответила кратко, но весьма понятно.

«Никогда», — ответила Гагарина, добавив смеющийся смайлик.

Видимо, в роли жены певица быть больше не намерена. Напомним, в этом статусе она была дважды. Впервые она вышла замуж за актера Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. Сейчас молодому человеку 17 лет. Спустя несколько лет после брака пара распалась. Вторым супругом Гагариной стал Исхаков, от которого она растит дочь Мию. Этому союзу тоже не суждено было продлиться долго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе.