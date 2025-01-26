Умерла искусствовед и автор книг об Ахматовой Татьяна Позднякова

Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

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Она ушла из жизни 26 января, в Татьянин день.

Умерла известный искусствовед Татьяна Позднякова. Об этом сообщил музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург), в котором она долгое время работала.

«Она автор или соавтор практически каждой книги, изданной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, ее голосом говорит аудиогид в ахматовской квартире», — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Последние годы жизни Позднякова жила в Израиле. По данным СМИ, там она и скончалась в возрасте 83 лет. Искусствовед умерла 26 января, в Татьянин день.

Позднякова принимала активное участие в написании книг о жизни и творчестве Ахматовой и ее соотечественниках. Среди ее работ: «В том доме было…», «И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин» и «Дело Бронникова».

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