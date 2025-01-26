Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Населенный пункт уже полностью зачищен от боевиков ВСУ.
Российский флаг уже развевается над поселком Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), который 26 января освободили наши бойцы. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
«Воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что населенный пункт уже полностью зачищен от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известно, что Великая Новоселка была освобождена в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.