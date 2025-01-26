Украинский дрон попытался атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар

Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын

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Украинские националисты целились на центр населенного пункта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотников Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил врио главы населенного пункта Максим Пухов.

Он отметил, что за 26 января украинские боевики предпринимают вторую попытку атаки на город.

«Обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь. Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан», — написал Пухов в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений на земле нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы уничтожили 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера в ночь на 26 января.