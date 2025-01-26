Затонувший танкер «Волгонефть-212» впервые сняли на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Оперативный штаб - Краснодарский край/opershtab23; 5-tv.ru

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Части судна находятся на глубине 15–20 метров.

Затонувший танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе впервые сняли на видео. Кадры опубликовал оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Спасатели МЧС обследовали корму затонувшего танкера с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Как отметили в оперштабе, утечек мазута из корпуса не обнаружили.

«Грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружили», — сообщили в оперштабе.

«Волгонефть-212» находится в 11 километрах от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине 15-20 метров.

Второй потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239» сидит на мели у мыса Панагия в Краснодарском крае. Как рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев, специалисты Морспасслужбы уже завершили работы по откачке мазута из резервуаров в кормовой части танкера.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.