«Существует очень давно»: Лариса Рубальская рассказала о собственном бизнесе

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Легендарная поэтесса призналась, что с некоторыми из своих клиентов сотрудничает уже более 20 лет.

Знаменитая советская и российская поэтесса, автор текстов ко многим хитам отечественных звезд шоу-бизнеса Лариса Рубальская оказалась еще и бизнесвумен. В беседе с 5-tv.ru в рамках посещения «Дорожного радио» она призналась, что давно владеет event-агентством.

«Это агентство существует очень давно, и время от времени мы делаем праздники. Мне это очень интересно, потому что это для творчества очень хорошее место: я могу писать песни для поздравлений, потом мы снимаем фильмы на стихи. Там есть, что делать. При помощи этих праздников появляются люди, которые остаются моими товарищами на долгие годы», — поделилась Рубальская.

По словам поэтессы, за длительное время работы у ее праздничного агентства появились постоянные клиенты, в числе которых целые семьи. С одной из них Рубальская сотрудничает уже более 20 лет.

«Мы хотим даже отметить нашу дружбу. Я написала для этой семьи очень много песен. Мы очень любим эту семью, их праздники — дни рождения, золотые и серебряные свадьбы», — отметила поэтесса, пояснив, что работает уже не с одним поколением семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ларисе Рубальской удается на протяжении долгого времени оставаться в тренде, и с кем из молодых исполнителей она мечтает спеть дуэтом.