Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Ростовом. Момент аварии попал на видео
Момент смертельного ДТП с микроавтобусом под Ростовом попал на видео
Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Ростовской области/gibdd161; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В результате инцидента погибли два человека.
Смертельное ДТП с участием двух легковых машин и микроавтобуса произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека и еще семь пострадали, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora совершал обгон по правой обочине, которая была покрыта асфальтом. Однако в процессе маневра он задел участок дороги без покрытия, что привело к потере управления.
В результате заноса водитель Lada Priora столкнулся с автомобилем Kia Rio. После этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Луидор», в котором находились 16 пассажиров.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли на месте. Семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка протаранила шесть машин на парковке и опрокинулась в Подмосковье.