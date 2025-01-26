Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Ростовом. Момент аварии попал на видео

Момент смертельного ДТП с микроавтобусом под Ростовом попал на видео

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Ростовской области/gibdd161; 5-tv.ru

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В результате инцидента погибли два человека.

Смертельное ДТП с участием двух легковых машин и микроавтобуса произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека и еще семь пострадали, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora совершал обгон по правой обочине, которая была покрыта асфальтом. Однако в процессе маневра он задел участок дороги без покрытия, что привело к потере управления.

В результате заноса водитель Lada Priora столкнулся с автомобилем Kia Rio. После этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Луидор», в котором находились 16 пассажиров.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли на месте. Семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка протаранила шесть машин на парковке и опрокинулась в Подмосковье.