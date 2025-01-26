«Плюнула в лицо и в душу»: актер Пермяков о разводе с бывшей женой

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Сыгравший «легендарного» Леню Голубкова артист недавно развелся с очередной — сам не помнит, какой по счету — избранницей.

Актер Владимир Пермяков, известный ролью Лени Голубкова из рекламы финансовой пирамиды «МММ», по собственному признанию, был только официально женат «пять или шесть раз». С очередной избранницей Ольгой он разошелся относительно недавно из-за того, что та ему «плюнула в лицо и в душу».

«Она вдруг решила пококетничать: „Вова, давай разойдемся. Паспорт у тебя с собой?“. Я говорю: „Хочешь разойтись — давай разойдемся“. И вот разошлись в том году еще», — поделился актер с 5-tv.ru на благотворительном светском рауте «Наш мир — 21 век».

Пермяков пояснил, что легкомысленное кокетство супруги задело его мужское достоинство, поэтому он принципиально согласился на развод.

«Она пококетничала, а меня это заело как мужчину. Она не понимает, что она мне плюнула в лицо и в душу: говорит, Вова, давай разойдемся, а сама улыбается», — рассказал актер.

После свадьбы Ольга, по словам Пермякова, решила взять его в ежовые рукавицы, а он не удержался в них и «выскочил». Сейчас актер, по его словам, «в основном живет» с одной из своих бывших жен — Лидией, которую считает по-настоящему мудрой и доброй женщиной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему, по мнению актера Владимира Пермякова, современные женщины «глупеют с каждым днем».