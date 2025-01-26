Часы, кольца и заморские деликатесы: какие подарки получает Тамара Семина от поклонников

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Anatoly Lomohov

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По словам актрисы, ей сложно ходить на шоппинг, поскольку продавцы отказываются брать с нее деньги.

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призналась, что большую часть своих украшений получила в магазинах в подарок. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с 5-tv.ru во время благотворительного светского раута «Наш мир — 21 век».

По словам актрисы, ей сложно ходить на шоппинг, поскольку продавцы отказываются брать с нее деньги.

«Мне очень сложно ходить, мне начинают все дарить — на рынках, в магазинах», — отмечает она.

Чего только не получала в подарок знаменитость — от часов и колец до заморских деликатесов.

«Я даже в магазине стою перед прилавком, в котором ничего нет, стою и смотрю. Подходит ко мне продавщица и говорит: «А что вы смотрите, тут же ничего нет, что вам нужно?» Я говорю: «Я хочу рыбки, лосося какого-нибудь». Она говорит, что этого тут не продают. Она отвела меня в подвал, а там чего только нет. Я говорю мужу: «Володя, возьми самую большую сумку и приходи в магазин», — вспоминает артистка.

Правда, сейчас звезде сериала «Вечный вызов» уже совсем не до шоппинга. Ранее она признавалась, что страдает от «ужасных скачков давления». Кроме того, из-за травмы, полученной на съемках, она несколько лет ходит с тростью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тамара Семина покорила Россию.