Трамп вновь выразил надежду на переговоры с Путиным

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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О намерении встретиться с президентом России американский лидер начал говорить еще в период предвыборной гонки и продолжает после инаугурации.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает на скорые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Он (Путин — Прим. ред.) хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

Выступая ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, Трамп заявил, что хочет «немедленно» встретиться с Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он также выразил желание работать над сокращением ядерного вооружения.

До этого Трамп указывал на готовность лидера киевского режима Владимира Зеленского к заключению сделки. Политик подчеркивал, что военное противостояние никогда бы не началось, если бы у власти находился он. Также Трамп возлагал именно на Москву решающую роль в урегулировании ситуации. По словам американского президента, он слышал, что Путин тоже «хотел бы его видеть».

Еще до своей инаугурации Трамп многократно обещал завершить украинский конфликт в течение суток после вступления в должность.

При этом на днях президент США в интервью телеканалу Fox news пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы и налоги, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время. Однако Трамп, по его словам, не хочет прибегать к таким радикальным мерам, поскольку любит и уважает русский народ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил Трампу встретиться и «поговорить спокойно».