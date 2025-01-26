Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

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По ее словам, состояние лидера Украины давно понятное.

Запрет президента* Украины Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией говорит о цинизме и пренебрежении жизнями украинцев с его стороны. На это указывает представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула в своем Telegram-канале степень «брезгливого пренебрежения своими соотечественниками» Зеленским.

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров», — написала политик.

Состояние лидера киевского режима понятное, по словам Захаровой, и вопросов давно не вызывает.

Ранее Владимир Зеленский запретил другим украинским политическим деятелям проводить переговоры с РФ, оставив это право за собой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский ошибся, рассказывая про объединение Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.